Invallen bij terreurverdachten onder meer in Rotterdam-Ommoord De flat aan de Söderblomplaats Foto: MediaTV (Marco Hoope) De Stresemannplaats in Rotterdam-Ommoord. Foto: MediaTV (Joey Bremer)

Bij een anti-terreuractie heeft de politie zaterdagochtend invallen gedaan op de Stresemannplaats en de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord. Er is ook een inval in het centrum van Rotterdam geweest, bevestigt een woordvoerder van de politie. Waar dat precies was, is nog niet bekend.

Bij de invallen zijn in totaal vier verdachten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terroristisch misdrijf. Het gaat om mannen tussen de 20 en 30 jaar met een niet-westerse achtergrond. Een van de mannen komt uit Syrië. Zijn vrouw en kinderen waren thuis toen hij werd opgepakt. De politie heeft minstens vijf woningen doorzocht. In de huizen zijn geen wapens of IS-materiaal aangetroffen, meldt de NOS. De komende dagen wordt de aard en de omvang van de dreiging geanalyseerd. Omdat het onderzoek in volle gang is, doen politie en justitie voorlopig geen mededelingen over de arrestaties. Lees ook: Politie pakt vier terreurverdachten op in Rotterdam