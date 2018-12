Politie brengt verdwaalde Duitser naar huis

De politie in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft een verwarde automobilist uit Duitsland naar huis gebracht. Dat meldt de politie op Instagram.

De Duitsers was naar een tentoonstelling in Osnabrück geweest. Op weg naar huis raakte hij weg kwijt en kwam per ongeluk in Nederland terecht. Hij reed helemaal door naar Nieuwland, in de buurt van Leerdam. Mensen die hem daar zagen rijden, waarschuwden de politie, omdat de Duitser met zijn auto levensgevaarlijke capriolen uithaalde.

Nadat hij was gestopt, zei de verwarde man tegen de politie dat hij kennelijk de weg was kwijtgeraakt. Hij had geen familie of vrienden die hem konden komen ophalen. Daarom heeft de politie hem zelf maar naar huis gebracht in Duitsland. Het rijbewijs van de man is ingenomen.