Verdachten steekpartij Club Vibes geweigerd bij de ingang

De vier verdachten van de steekpartij bij discotheek Club Vibes in Rotterdam waren bij de ingang geweigerd. Dat meldt de discotheek op Facebook. Volgens de club hebben de portiers ingegrepen en "erger kunnen voorkomen".

Bij de steekpartij op de Westersingel raakten drie bezoekers gewond. Een 22-jarige man uit Ridderkerk was er zo erg aan toe dat hulpverleners hem op straat moesten opereren. Hij is daarna met een andere zwaargewonde naar een ziekenhuis gebracht. De politie noemt de toestand van de mannen "zorgwekkend". De derde gewonde was er minder slecht aan toe.

Een van de verdachten kon al snel worden opgepakt op de Westersingel, drie anderen werden later gearresteerd op de Rembrandtstraat in Ridderkerk.

"Het incident heeft veel indruk gemaakt op ons personeel en op de portiers", laat Club Vibes weten. Voorbijgangers op de Westersingel melden zaterdagmiddag dat bij de discotheek het bloed nog op de stoep ligt. Club Vibes opent zaterdagavond wel gewoon de deuren.