Waarom eten we eigenlijk oliebollen tijdens de jaarwisseling?

De laatste Vraag het de Bieb van 2019! De Leesclub besprak Stille Grond van Sanneke van Hassel, Azula was onze Dichter in Eén Minuut en de vragen gingen van alles: van oliebollen tot scootmobielen.

Lekker groen doen

Bert van Achteren wilde weten hoe het zit met de energiebelasting in verhouding met stadsverwarming. Want dat is toch al milieuvriendelijk?

Zeker van je zaak

Dhr. de Laat belde om te vragen hoe het zit met het verzekeringsplaatje op een scootmobiel. De ene heeft het wel, de andere niet. Wat zijn de regels?

Klokje rond

Ton van Schriek had een bijzondere vraag: Als je geboren wordt en de klok gaat een uur vooruit, ben je dan ineens een uur ouder? En als je dood gaat, en de klok gaat een uur terug, op welke tijd ben je dan overleden?

De geschiedenisboeken in

Wiebe Pannekoek vroeg via Facebook: “Ik keek naar het tv-programma Erica op Reis. Erica bezocht o.a. ‘Slave-Island’ in Senegal. Dat Holland zeer actief was in het vervoeren van slaven vanuit Afrika naar Amerika was mij natuurlijk bekend. Maar toen vroeg ik mij af of er in het Holland van destijds zelf ook slaven werden gebruikt?”

Geld in het laatje

Mooike de Moor wilde graag weten waar het begrip 'Betalende klant' vandaan komt.

Bijzondere bol

Betty vroeg via Facebook waarom we rondom de jaarwisseling oliebollen eten.

Beestachtig weer

Len van Schaijk stelde ook een vraag via Facebook: waarom noemt men de zon en regen tegelijk een kippenkermis?