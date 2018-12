Deel dit artikel:













Vaker heftig nieuws uit flat waar nu terreurverdachte is opgepakt Oktober 2017: brand in de flat aan de Söderblomplaats

Zaterdagochtend vroeg is in een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam een terreurverdachte aangehouden. Hij is een van de vier arrestanten. De laatste tijd kwam de flat in Ommoord wel vaker in het nieuws door ingrijpende gebeurtenissen.

Zo werden er in augustus van dit jaar zelfgefabriceerde explosieven gevonden. De politie was de projectielen op het spoor gekomen tijdens een lopend onderzoek. Volgens een woordvoerder ging het om "gevaarlijk fröbelwerk". De explosieven werden op een grasveldje bij de flat tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimings Dienst. Lees ook: Explosieven-uit-huis-Ommoorder-afgevoerd In oktober 2017 moesten de bewoners van 150 appartementen hun huis aan de Söderblomplaats uit, omdat er een grote brand was uitgebroken. Daarbij kwam een 62-jarige man om het leven. Hij woonde in het appartement waar de brand ontstond. Zeven bewoners moesten naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond op de zevende etage van de flat, die in totaal twintig verdiepingen telt. Flatbewoners moesten een tijdlang op hun balkons staan en door de brandweer soms treetje voor treetje naar beneden worden geholpen. Na afloop onderhandelde de brandweer met woningbouwcorporatie Woonbron over de plaatsing van rookmelders. Woonbron wilde de aanschaf daarvan niet volledig vergoeden. Uiteindelijk legde de brandweer de helft bij. Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam sprak in zijn nieuwjaarsspeech zijn ergernis uit over de hele gang van zaken. Hij noemde de opstelling van Woonbron "maatschappelijk niet te verkopen". Lees ook: Dode en zeven gewonden bij brand in Rotterdamse flat