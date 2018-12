Politie pakt vijfde terreurverdachte op

Een van de verdachten werd zaterdagochtend vroeg aangehouden in een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord

De politie heeft zaterdag in de loop van de dag een vijfde terreurverdachte gearresteerd. Het is niet bekend waar de aanhouding plaatsvond.

In de vroege ochtend werden al vier personen opgepakt in Rotterdam. Dat gebeurde onder meer aan de Söderblomplaats en Stresemannplaats in Ommoord. Ook in het centrum van Rotterdam is een inval geweest.

De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Meteen na de aanhoudingen zijn de locaties waar de aanhoudingen waren doorzocht.

Het onderzoek gaat de komende dagen door, meldt de politie, die verder terughoudend is met het verstrekken van informatie.

