Opgepakte terreurverdachte had gezin te logeren in flat aan Söderblomplaats

"Ik denk dat het een vergissing is." Dat zegt een man, die met zijn vrouw en drie jonge kinderen logeerde bij een van de opgepakte terreurverdachten tegen RTV Rijnmond.

Rond 06:00 uur in de ochtend werd de groene deur van de flat aan de Söderblomplaats met veel tumult opengebroken, vertelt de logé in de hal van het appartement. Een paar meter verderop zit een van zijn kinderen op de bank naar de tv te kijken.

De man is stomverbaasd dat zijn gastheer door zwaarbewapende politiemannen met bivakmutsen op is meegenomen en dat de flat daarna helemaal is doorzocht. Terrorisme? Daar heeft hij de kennis nooit over horen praten.

Hij was uitgenodigd om in de kerstvakantie een paar dagen te komen logeren in Ommoord, vertelt hij. De mannen kenden elkaar uit het asielzoekerscentrum in Dronten. Volgens de man was de opgepakte verdachte sinds 2015 in Nederland en kwam hij uit Egypte.

De opgeschikte logé blijft nog even in de flat, zegt hij. Al was het alleen al om zorg te dragen voor reparatie van de geforceerde deur, die nu met een hangslotje aan de post is vastgemaakt.

Terughoudend

De arrestatie aan de Söderblomplaats was een van de vijf aanhoudingen die anti-terreureenheden zaterdag hebben uitgevoerd. In de nabijgelegen flat aan de Stresemannplaats is ook een verdachte opgepakt.

Waar de overige arrestaties waren, is nog niet bekend. De politie is terughoudend met het verstrekken van informatie, omdat het onderzoek nog in volle gang is.