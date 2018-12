Deel dit artikel:













Honderden deelnemers aan stille tocht voor vermoorde jonge vrouwen in Rotterdam Foto: Ewoud Kievit Foto: Ewoud Kievit Foto: Ewoud Kievit

In Rotterdam is om 19:00 uur een stille tocht begonnen ter nagedachtenis aan drie jonge vrouwen die onlangs door geweld om het leven kwamen in Rotterdam. Bij de tocht is ook burgemeester Aboutaleb aanwezig.

De stoet ging vanuit de Werkhoefstraat door de Essenburgstraat, waar anderhalve week geleden de 16-jarige Humeyra werd doodgeschoten. Daarna verplaatsten de honderden deelnemers zich via de Beukelsdijk naar de Coolsingel. De straten waren afgesloten voor het verkeer.

Naast Humeyra liet deze maand ook Sarah Papenheim (21) het leven door geweld. Zij werd doodgestoken in een studentencomplex in Rotterdam- Kralingen. De politie hield kort daarna een 23-jarige man aan, die in hetzelfde complex woonde. In Rotterdam-Zuidwijk kwam eind november de 29-jarige Bianca van Es door geweld om het leven. Voor dit misdrijf zit, net als in de zaak-Hemeyra, haar ex vast.