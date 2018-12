Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stem voor de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2019! De Sport Awards Rotterdam-Rijnmond

Wie was de beste sportman? Welke sportvrouw leverde de beste prestatie? Welk team was werkelijk één eenheid? Welke coach bracht zijn pupil(len) naar een hoger niveau? Van wie mogen we nog veel verwachten in de toekomst? Kortom, wie verdienen de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2019? Dat bepaal jij!

Via deze link kun je tot en met 31 januari 2019 je stem uitbrengen. De awards worden vervolgens op 11 februari uitgereikt, tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Genomineerden Sportvrouw van het jaar:

Marieke Keijser (roeien), Maud Megens (waterpolo) en Nouchka Fontijn (boksen) Sportman van het jaar:

Carlo Huisman (zeilen), Maurits Morsink (para-triatlon) en Michael van der Mark (motorracen) Sportcoach van het jaar:

Raemon Sluiter (tennis), Arno Havenga (waterpolo) en Gertjan van der Linden (rolstoelbasketbal) Sportploeg van het jaar:

Curaçao Neptunus (honkbal), Sliedrecht Sport (volleybal) en Rotterdam Offshore Sailing Team (zeezeilen) Sporttalent van het jaar:

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden), Brett Zuijdwegt (korfbal) en Darryl Collins (honkbal) Meer dan sport -award:

Ramon Storm (racerunning & framevoetbal), Unity'99 (budo) en TTV Alexandria '66 (tafeltennis) Leukste kluppie van het jaar:

010 Cheerleaders (cheerleading), Rugbyclub The Hookers (rugby) en Ruitervereniging Rozenburg (paardensport) Sportvrijwilliger van het jaar:

Arnold van Kleij (basketbalvereniging Rotterdam-Zuid), Eline Gorter (Volley Zuid) en Johan Wensveen (Deuce Again) Breng hier snel je stem uit!