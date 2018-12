Spoedeisende Hulp Maasstad Ziekenhuis kort ontruimd

De afdeling Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is zaterdagavond kort ontruimd nadat er rook werd gezien en er een brandlucht werd geroken.

Waarschijnlijk was de oorzaak een korte stroomstoring waardoor sommige apparaten van slag zijn geraakt. Inmiddels is de situatie onder controle. Patiënten die aanwezig waren, werden elders in het ziekenhuis onder gebracht.

Andere patiënten die zich meldden werden, doorverwezen naar ziekenhuizen in de omgeving. De verwachting is dat de Spoedeisende Hulp rond 21:30 weer geopend zal worden.