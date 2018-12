Aboutaleb: arrestaties vanwege concrete terreurdreiging

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam stelt dat de vier arrestaties vandaag in zijn stad het gevolg waren van een 'concrete terreurdreiging'.

Volgens Aboutaleb tonen de arrestaties aan dat de veiligheids- en opsporingsdiensten op scherp staan. De vier terreurverdachten die in Rotterdam werden aangehouden zijn mannen tussen de 20 en 30 jaar van een niet-westerse afkomst. Een vijfde aanhouding vond plaats in Duitsland, volgens Duitse media in Mainz.

Burgemeester Aboutaleb is niet van plan om de vuurwerkshow van maandag in verband met oud en nieuw af te blazen.