Na een politieachtervolging over onder andere de snelweg A20 is zondagmorgen een motorrijder gecrasht. De bestuurder reed op een gestolen motor.

Agenten zette de achtervolging in vanaf de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. De bestuurder probeerde via A20, Kralingsebos en Bergse Linker Rottekade uit handen van de politie te blijven.

Uiteindelijk crashte de bestuurder en is na zijn val aangehouden.