Rotterdamse rechercheurs verhoren terreurverdachte in Mainz

Rotterdamse rechercheurs zijn afgereisd naar het Duitse Mainz om de terreurverdachte te verhoren die zaterdag werd opgepakt. Het gaat om een Syriër, woonachtig in Rotterdam.

Nederland vraagt Duitsland om het overbrengen van de man, zo meldt de politie zondagochtend. "Wij focussen ons de komende tijd op ons onderzoek en zoeken naar duiding over de aard van de dreiging", aldus de woordvoerder.

Terreurdaad

De arrestatie in Mainz was onderdeel van een grotere anti-terreuractie. In Rotterdam werden zaterdag nog vier verdachten opgepakt bij invallen in woningen aan onder meer de Söderblomplaats en Stresemannplaats in Ommoord. Het gaat ook hier om mannen met een niet-westerse achtergrond van tussen 20 en 30 jaar oud. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft laten weten dat de aanhoudingen geen aanleiding zijn om de veiligheidsmaatregelen rondom de oud-en-nieuwviering in de stad te verzwaren.