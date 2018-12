Deel dit artikel:













Rotterdamse terreurverdachte in Duitsland opgepakt

Van de vijf terreurverdachten die zaterdag in Rotterdam werden opgepakt, bevond zich er één in de Duitse stad Mainz. Deze verdachte woont in Rotterdam, maar was tijdens zijn aanhouding in Duitsland. Een woordvoerder van de politie heeft dat zondag gezegd.

De politie in Rotterdam heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. Of de verdachte snel aan Nederland kan worden overgebracht, hangt ervan af in hoeverre hij hieraan meewerkt. Terreurdaad De aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze zijn zaterdag verhoord en die verhoren gaan zondag verder. De aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze zijn zaterdag verhoord en die verhoren gaan zondag verder. "Wij focussen ons de komende tijd op ons onderzoek en zoeken naar duiding over de aard van de dreiging", aldus de woordvoerder. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft laten weten dat de aanhoudingen geen aanleiding zijn om de veiligheidsmaatregelen rondom de oud-en-nieuwviering in de stad te verzwaren.