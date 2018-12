Deel dit artikel:













RTV Rijnmond pakt groot uit bij Wooning Zesdaagse van Rotterdam

Van 3 tot 8 januari 2019 is Rotterdam Ahoy weer dé locatie voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Uiteraard is RTV Rijnmond bij dit spektakel van het baanwielrennen aanwezig. De Wooning Zesdaagse van Rotterdam is op allerlei manieren te volgen.

Iedere dag is er namelijk een magazine op TV Rijnmond en onze website te zien over de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Op deze kanalen is ook de finaledag te bekijken. Op zondag 6 januari 2019 komt Radio Rijnmond Sport vanuit Ahoy. Verder kun je zes dagen lang het laatste nieuws van dit baanwielerevenement op onze site vinden. Als klap op de vuurpijl is er ook nog een Spaans koppel dat in een RTV Rijnmond-trui gaat koersen. Sebastian Mora Verdi en Albert Torres zullen tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam met het logo van RTV Rijnmond op het truitje te zien zijn. Wil je bij de Wooning Zesdaagse van Rotterdam aanwezig zijn? Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van de Zesdaagse.