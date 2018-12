Deel dit artikel:













Beenhakker: 'Er komt een nieuwe gouden generatie aan' Leo Beenhakker

Volgens Leo Beenhakker is de staat van het Nederlands voetbal niet zo slecht als wordt beweerd. "In elke sportdiscipline is het zo dat je erg afhankelijk bent van generaties. Generaties hebben altijd een bepaalde golfbeweging. Er staat nu in het Nederlands weer een nieuwe gouden generatie op."

Beenhakker zegt dat op Radio Rijnmond, waar hij een uur lang in gesprek is met waterpolocoach Robin van Galen. Hierboven kan je dat hele gesprek terugzien en luisteren. De voormalig Feyenoord-trainer spreekt over de hoogtepunten uit zijn loopbaan en gaat in op Excelsior, dat voor hem de meest toegankelijke club van Nederland is. Kijk hierboven naar het volledige interview van waterpolocoach Robin van Galen en Dennis van Eersel met Leo Beenhakker. De voormalig voetbaltrainer gaat dan ook in op de rol van laptoptrainers, werken in Spanje en Mexico en het WK van 1990.