Slachtoffers steekpartij 'zonder reden aangevallen'

Een van de slachtoffers van de steekpartij voor een discotheek aan de Westersingel in Rotterdam ligt zondag nog steeds in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het om de 22-jarige Ridderkerker die zo ernstig gewond raakte dat artsen van het traumateam buiten op straat een openhartoperatie moesten uitvoeren om zijn leven te redden.

De massale steekpartij gebeurde zaterdagochtend vroeg rond 05:00 uur. "Een vriendengroep verliet de discotheek toen zonder enige aanleiding een aantal voor de discotheek staande personen ruzie met hen zocht om vrijwel direct daarna grof geweld toe te passen", aldus de politie zondag.

Twee jongens liepen steekwonden op, een derde hoofdletsel en twee anderen raakten eveneens gewond.

Gelijk na de steekpartij hielden agenten een 31-jarige Rotterdammer aan. Wat zijn rol precies was, wordt nog bekeken. "Daarbij houden we in ons achterhoofd dat hij niet is gevlucht." Later werden in een auto in Ridderkerk nog drie verdachten opgepakt, twee mannen en een vrouw.

De politie is op zoek naar filmpjes en foto’s die die nacht zijn gemaakt bij de discotheek door uitgaanspubliek.