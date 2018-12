Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eenhoorn: 'Geen doelstelling om ooit Feyenoord-directeur te worden' Dennis van Eersel, Robin van Galen en Robert Eenhoorn in gesprek

Ook met AZ-directeur Robert Eenhoorn is waterpolocoach Robin van Galen voor de eindejaarsuitzending op Radio Rijnmond lang in gesprek gegaan. Daarin ging het onder andere over Feyenoord en de vraag of Eenhoorn ooit op Rotterdam-Zuid dezelfde functie komt vervullen.

"In de toekomst kan je nooit kijken, het is in ieder geval geen doelstelling van mij om dat ooit te bereiken," zegt Eenhoorn. "Ten eerste zitten daar nu al mensen die hun werk doen. Ik zit bij een andere club, waar ik van vind dat ik daar nog niet bijzonder gepresteerd heb. En ik vind dat ik eerst mijn werk goed moet afmaken, voordat ik ergens anders aan de slag ga." Bekijk hierboven het hele gesprek van Robin van Galen en Dennis van Eersel met Robert Eenhoorn.