Fraser: 'Ooit word ik trainer van Feyenoord'

Henk Fraser in de studio van Radio Rijnmond

Henk Fraser heeft nog steeds de ambitie om ooit trainer van Feyenoord te worden. Dat zegt de huidige Sparta-coach op Radio Rijnmond, waar hij een uur lang in gesprek ging met waterpolocoach Robin van Galen.

"Laat ik voorop stellen dat er geen sprake is van zagen aan de stoelpoten van Gio. Áls ik hierover spreek, en in deze vorm vind ik dat nog leuk ook, dan praat ik over ambitie. Doelstelling, dat zou al te ver gaan. Maar ik heb de ambitie om het maximale uit mijn mogelijkheden te halen."

"Feyenoord is weer een stap hoger, maar ik besef heel goed dat je van veel factoren afhankelijk bent. Het moment moet passen, voor Feyenoord en voor mij. En misschien komt dat moment er nooit. En je moet de gunfactor hebben. Maar iedereen heeft ambities en dromen, en dit is er zeker één van mij."

Kijk hierboven naar het volledige gesprek van Robin van Galen en Dennis van Eersel met Sparta-trainer Henk Fraser.