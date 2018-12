Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Havenga beste waterpolocoach van vrouwenploeg in 2018 Arno Havenga (archieffoto)

Arno Havenga is verkozen tot de beste coach van een nationaal vrouwenteam in 2018. De Rotterdamse waterpolocoach kreeg deze prijs van de Worlds Water Polo Coaches Association (WWPCA). Hij won afgelopen zomer met de Nederlandse waterpolodames in Barcelona de Europese titel.

Havenga kreeg de meeste stemmen van zestien collega-coaches. Het is de vierde keer dat deze prijs wordt uitgereikt. De voorgaande drie keer veroverde Adam Krikorian, bondscoach van de Verenigde Staten, de prijs bij de vrouwen.