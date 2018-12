Deel dit artikel:













'Vuurwerkpakketten worden steeds groter' Vuurwerkpakketten worden steeds groter

Nog even en dan mogen we weer legaal knallen om het jaar 2018 feestelijk af te sluiten. De verkoop van vuurwerk is vrijdag begonnen en ook de DCMR Milieudienst Rijnmond doet weer mee. Controleurs bezoeken alle 78 verkooppunten in de regio om te kijken of alle veiligheidsregels worden nageleefd.

Door de strenge controles is een groot aantal verkopers gestopt met de handel in sier- en knalwerk. De veiligheidsvoorschriften zijn streng en dat vraagt om forse investeringen. Met name de opslagbunker van het verkooppunt wordt onder de loep genomen. Zo moet er een gekeurde sprinklerinstallatie zijn, zijn er regels voor looppaden tussen de dozen, mag het vuurwerkt niet tegen de muur staan, mogen de uitgepakte dozen niet te hoog gestapeld zijn en is er dit jaar een verplichting voor een lanceerinstallatie voor vuurpijlen. Plakband "We zien steeds minder overtredingen", zegt Pascal van der Bend van de DCMR. "Wel worden de pakketten steeds groter en dat levert wel eens ruimtegebrek op". "We zien steeds minder overtredingen", zegt Pascal van der Bend van de DCMR. "Wel worden de pakketten steeds groter en dat levert wel eens ruimtegebrek op". Vuurwerkverkoper Roerade uit Rotterdam-Alexander ondergaat de controle met vertrouwen. "We hebben plakband op de wanden geplakt zodat we weten hoe hoog we mogen stapelen. De Milieudienst heeft dat idee van ons overgenomen en iedere handelaar een rol geel-zwart tape opgestuurd om de grenzen te markeren, op wand en vloer" Metalen pijpjes Dit jaar wordt ook gekeken naar de lanceerinstallaties voor vuurpijlen. Het is een nieuwe verplichting. De eerste modellen werden landelijk afgekeurd door de instanties: te instabiel. "We leveren ze nu met metalen pijpjes voor meer stabiliteit", zegt handelaar Roerade. "Ik denk zelf dat een half gevulde wijnfles net zo veilig is hoor, maar dit zijn de regels", lacht hij. Dit jaar wordt ook gekeken naar de lanceerinstallaties voor vuurpijlen. Het is een nieuwe verplichting. De eerste modellen werden landelijk afgekeurd door de instanties: te instabiel. "We leveren ze nu met metalen pijpjes voor meer stabiliteit", zegt handelaar Roerade. "Ik denk zelf dat een half gevulde wijnfles net zo veilig is hoor, maar dit zijn de regels", lacht hij. Nadat de twee DCMR-controleurs alles hebben gecheckt mag de heer Roerade zijn digitale handtekening plaatsen op een i-pad en is de volgende winkel aan de beurt. "Op naar Zevenkamp, deze zaak had alles prima op orde", aldus de controleurs van de Milieudienst. "Nog een paar drukke dagen en dan veilig 2019 in".