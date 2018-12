Zo klonk de emotie van Radio Rijnmond Sport in 2018!

Het jaar 2018 zit er bijna op. Tijd om nog één keer terug te blikken op alweer een bomvol voetbaljaar in Radio Rijnmond Sport. Want er was weer genoeg emotie bij onze commentatoren.

Ondanks dat Feyenoord vanuit sportief oogpunt in 2018 niet helemaal voldeed, viel er alsnog genoeg te juichen in De Kuip. Zo gingen commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel helemaal uit hun stekker tijdens de bekerfinale, de confrontaties tegen PSV en een aantal pareltjes van de terugkeerde Robin van Persie.

Maar bij Excelsior was er dit jaar ook genoeg te genieten. Zo handhaafden de Kralingers zich probleemloos in de eredivisie en was er die spectaculaire thuiswedstrijd tegen Vitesse, waarin Alessandro Damen als invallende doelman een hoofdrol had. Sinclair Bischop en Dennis Kranenburg konden daarom een aantal keer juichen voor Excelsior.

Sparta degradeerde afgelopen lente weliswaar van de eredivisie naar de eerste divisie, maar de degradatiestrijd bracht in elk geval genoeg emotie los. Dat ondervonden Sinclair Bischop, Dennis Kranenburg en Ruud van Os vanaf de perstribune.

Dan was er tot slot nog De Mirakel van Leeuwarden van FC Dordrecht in de nacompetitie bij SC Cambuur. Sinclair Bischop beleefde in Friesland misschien wel de krankzinnigste pot van heel 2018.

Luister hierboven naar een aantal juichmomenten in Radio Rijnmond Sport in 2018.