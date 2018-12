10 tips voor een veilige jaarwisseling met huisdieren

Het team van politiehond Bumper en zijn baasje heeft een lijstje met 10 tips opgesteld voor eigenaren van huisdieren. Voor veel dieren zijn de felle lichtflitsen en harde knallen ieder jaar weer een angstige belevenis.



1 Laat ons in deze periode altijd aangelijnd uit.

2 Mochten we ontsnappen zorg dat we een geregistreerde chip hebben en/of een naamkokertje aan de halsband.

3 Straf ons niet als we wat bang zijn.

4 Reageer ook niet overdreven zodat wij bevestigd worden dat er iets mis zou zijn. Doe gewoon lekker normaal zoals altijd.

5 Laat ons op #Oudejaarsnacht liefst niet uit tussen 18.00 en 02.00 uur, dat zijn namelijk de afsteektijden van #vuurwerk voor particulieren. FF kort tussendoor zal wel moeten, maar geen lange wandelingen en ga dan het liefst voor 22.00 uur.

6 Laat ons een plekkie opzoeken waar we ons het meest comfortabel voelen en zet daar de mand neer.

7 Sluit ons niet op in een bench maar laat het deurtje open, leg er bijvoorbeeld een kleed overheen.

8 Sluit de gordijnen en zet de tv of de radio aan. Dat neemt iets van de prikkels van buiten weg.

9 Doe wat spelletjes met ons om ons af te leiden, dat is overigens altijd leuk en mag het hele jaar door.

10 Denk niet op 1 januari “nu wordt er niet meer geknald, jullie mogen wel weer los”, let nog een paar dagen extra goed op.



De experts van het team politiehonden benadrukken dat er altijd een dierenarts moet worden geraadpleegd als het dier extreem veel last heeft en hij een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt.

De politiehonden en hun baasjes hebben onlangs zelf een training in Schiedam gehad voor de komende jaarwisseling. Ook de jonge politiehond Bumper was van de partij, zo is te zien in dit filmpje van de oefening.