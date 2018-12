Deel dit artikel:













Autobranden in Rotterdam en Bergschenhoek De brand de Doorwerthstraat, Rotterdam-Beverwaard. Foto: Kazerne Groene Tuin

Op drie plekken in de regio Rijnmond zijn in de nacht van zondag op maandag auto's in brand gevlogen. Het was raak op de Zolaweg in Rotterdam-Lombardijen, de Doornwerthstraat in de Beverwaard en de Vondelstraat in Bergschenhoek.

In Bergschenhoek ging het zelfs om twee auto's. Die stonden tegen de gevel van een flatgebouw. Niemand raakte gewond. Er is wel veel schade. Of de autobranden met vuurwerk te maken hebben, is niet bekend. Wel houdt de brandweer in alle gevallen rekening met brandstichting.