Gewapende overval op twee supermarkten in Schiedam Archieffoto

Op de Mesdaglaan en 's Gravelandseweg in Schiedam zijn maandagochtend kort na elkaar supermarkten overvallen. De dader dreigde in beide gevallen met een mes. Er is niemand gewond geraakt.

Agenten hebben na de overval op de 's Gravelandseweg een verdachte aangehouden. Hij kon snel worden opgepakt doordat het personeel van de winkel de alarmknop indrukte.

Het is niet bekend of de man eerder had toegeslagen op de Mesdaglaan.