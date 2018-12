Weerman Ed Aldus verwacht goed zicht bij jaarwisseling

Wolken en een spatje motregen, dat lijkt het weer van de komende jaarwisseling te worden. Als de verwachting van weerman Ed Aldus uitkomt, is het vuurwerk in het Rijnmondgebied door een matige westenwind goed te zien.

De wind neemt in de loop van de dag toe en dat is een meevaller voor vuurwerkliefhebbers en feestvierders bij het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Lange tijd werd er mist voorspeld tijdens de jaarwisseling, zegt Ed Aldus.

"Je hebt altijd wat slechter zicht, doordat je het vuurwerk afsteekt. Maar er staat best wel een windje vannacht, waardoor er geen mist is en dus is het zicht beter."

Duiken in koud water

Koukleumen hoeven deze jaarwisseling niet huiverig te zijn. "Met een graad of tien is het op Oudejaarsdag aan de zachte kant", zegt Ed Aldus. "Het is zo'n vier graden warmer dan normaal. Om 00:00 uur is het in Rotterdam acht graden."

Dat de temperaturen een stuk hoger liggen dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar, betekent het niet automatisch goed nieuws voor degenen die op Nieuwjaarsdag het water in duiken.

"De watertemperatuur ligt op 7 graden. Dat is niet extreem koud, het is ook wel eens een graad of 3 geweest. Maar alsnog is 7 graden hartstikke koud om het water in te duiken, lekker is het niet."

Nationaal Vuurwerk

Feestvierders kunnen deze jaarwisseling al weer voor de twaalfde keer terecht bij het Nationaal Vuurwerk, dat wordt afgestoken bij de Erasmusbrug. Om precies 00:00 uur barst het vuurwerk los en is het live te volgen op de RTL-kanalen. Het spektakel wordt dit jaar begeleid door muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Eerder op de avond wordt om 19:10 uur voor het tweede jaar op rij ook het Nationale Kindervuurwerk afgestoken. Daarvoor worden dit jaar weer vijfduizend kinderen verwacht. Het Jeugdjournaal doet live verslag van het Nationale Kindervuurwerk.

Zelf vuurwerk afsteken mag alleen tussen 18:00 uur en 02:00 uur in gebieden waar dat is toegestaan. In veel gemeenten zijn gebieden rond ziekenhuizen, kinderboerderijen en parken als vuurwerkvrije zone aangewezen.