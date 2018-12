Landbouwminister Schouten Dierverschrikker van 2018

Dier & Recht heeft minister Carola Schouten van Landbouw uitgeroepen tot Dierverschrikker van 2018. De Rotterdamse heeft volgens de belangenorganisatie veel te weinig gedaan voor het welzijn van dieren.

"Schouten bleek het afgelopen jaar niet in staat om daadkrachtige maatregelen te nemen tegen stalbranden, fraude met mest, misstanden in slachterijen en klimaatverandering door de vee-industrie", stelt Dier & Recht.

"Hoewel de schandalen in de vee-industrie zich opstapelen, blijft minister Schouten erbij dat de sector de problemen zelf moet oplossen. Sinds zij minister is, stemt haar ChristenUnie in minder dan 5 procent van de gevallen vóór dierenwelzijn; in de vorige regeerperiode was dat nog 45 procent."

Schaamteloos investeren

Op de tweede plaats eindigde de grootste kalvermester van Europa: Van Drie. "Het dierenleed is voor de kalfjes, het kalfsvlees is voor het buitenland, de mestvervuiling voor Nederland en de winst is voor Van Drie."

ING kwam op de derde plaats, omdat de bank "schaamteloos blijft investeren in onveilige megastallen, veetransporten en vleesverwerkers vol structureel dierenleed."

Ook de lawaaiige paardenmarkt in Hedel en kledingconcern H&M waren genomineerd. De winkelketen dankte de nominatie aan kledingstukken waarop kortsnuitige honden staan afgebeeld. "Het bedrijf draagt hiermee bewust bij aan de groeiende populariteit van honden die ernstig lijden onder hun extreme uiterlijke kenmerken", vindt Dier & Recht.