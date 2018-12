Deel dit artikel:













Playlist Muziek voor Volwassenen 29-12-2018 muziek-voor-volwassenen-01

Album van de Week is "The Imperial" van The Delines.

Rode draad is het album "The 1962 R&B Hits Collection" met muziek van o.a. The Tokens, Ray Charles en The Crystals. Documenten: PlaylistDerksen181229