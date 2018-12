Gemeente keurt stapel pallets voor vreugdevuur in Dordrecht toch goed

Het vreugdevuur op de Zeehavenlaan in Dordrecht mag blijven. Dat heeft de gemeente maandag aan het begin van de middag besloten. Eerder op de dag keurde de politie de stapel nog af, omdat deze 30 centimeter te breed was.

Dat leverde bedrukte gezichten op, maar de bouwers gingen hard aan de slag om de stapel om te bouwen. Met resultaat: de palletstapel mag blijven.

De stapel mag maximaal vijf meter breed en vijf meter hoog zijn, maar het ombouwen was niet zo makkelijk, verzuchtten de bouwers na het nieuws. Het is moeilijk om een rij uit het bouwsel weg te halen. Met extra hulp is het ombouwen toch op tijd gelukt.

"Dit is een traditie. Maar ze gunnen het ons niet", vertelde een van de bouwers maandagochtend. "Met oud en nieuw staan we met de hele Zeehavenlaan te stapelen. En op het moment van de jaarwisseling gaat hij in de fik. Dan ben je trots."

"We willen gewoon een gezellige oud en nieuw. Dan je elkaar een knuffel kunt geven met een vuurtje erbij. Lekker warm."

Bovenop de stapel mogen nog wel een aantal pallets worden toegevoegd, de maximale hoogte is nog niet bereikt. Politie en handhaving houden wel in de gaten of de stapel niet groter wordt, dan waar een vergunning voor is afgegeven. Er ligt nog een hele stapel pallets klaar om met de jaarwisseling in de fik te gaan.