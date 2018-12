Uur in de rij voor de bollen van Nico in Schiedam

Een lange rij maandag op de Nieuwe Haven in Schiedam. Zo'n tweehonderd man staan te wachten op een felbegeerde oliebol van Nico Sterrenberg.

"Je hebt er wel wat voor over als je iets lekkers wilt hebben", lacht oliebollenbakker Nico Sterrenberg. "Een knapperig en luchtig bolletje."

Al sinds maandagmorgen vroeg is hij samen met zijn personeel aan het werk. Tien man staan in de verkoopkraam in te pakken, in een kraam ernaast wordt druk door gebakken. Zo'n honderdduizend bollen gaan er op Oudejaarsdag over de toonbank

De oliebollenbakker is goed voorbereid op de topdrukte op de laatste dag van het jaar. Zo zijn er wc's en verkeersregelaars geregeld om overlast te voorkomen en krijgen de wachtende klanten wat te drinken.

"We hebben daarnaast een draaiorgel voor de gezelligheid. Een lekker stukje muziek, een beetje ouderwets voor de nostalgie. Het is gewoon een feest, daar gaat het om. "

Een van de wachtenden gaat met vijftien appelflappen en vijftien oliebollen weg, ze heeft daar drie kwartier op staan wachten. "Dat valt mee. Voor een speciaal feest heb je dat over."

Maar een gelukkige hoeft niet achteraan aan te sluiten. Via de Facebookpagina van de oliebollenkraam is een vip-kaart te winnen. "Dan hoef je niet in de rij te staan en word je direct geholpen."

De oliebollen zijn op Oudejaarsdag tot minstens 20:00 uur te koop op de Nieuwe Haven. "Ik wil niemand met lege handen naar huis laten gaan, dus we gaan nog wel even door. En voor wie het vandaag te druk is, we zijn tot 7 januari geopend."