Man overvalt binnen een uur mogelijk twee Schiedamse supermarkten Archieffoto

De man die maandagochtend is opgepakt voor een overval op een Coöp-supermarkt in Schiedam wordt ervan verdacht dat hij kort daarvoor nog een andere winkel heeft overvallen. Ook dat was een Coöp-vestiging.

De winkels op de Mesdaglaan en 's Gravelandseweg liggen 1,8 kilometer uit elkaar. De verdachte is een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie verdenkt hem ervan dat hij beide supermarkten binnenging met een mes en er met geld vandoor is gegaan. Toen agenten hem kort na de overval aanhielden, had hij de buit nog bij zich. Vier dagen geleden was er nog een overval op de inpandige slijterij van een van de supermarkten die vanochtend werd overvallen. Ook toen sloeg een man met een mes toe. De politie onderzoekt of het om dezelfde dader gaat.