VIDEO: 'Doe het gewoon! Je kan veel betekenen voor andere mensen' Mariëlle kwam na twaalf jaar terug in de ouderenzorg

"Je kan veel betekenen voor andere mensen. Ze hebben je heel hard nodig!", vertelt Mariëlle Hietkamp. De Rotterdamse heeft besloten na twaalf jaar terug de ouderenzorg in te gaan. RTV Rijnmond liep een dag met haar mee. In Rotterdam wonen zo’n 80 duizend mensen die zorg nodig hebben. Op dit moment staan ongeveer duizend zorgvacatures open. De gemeente Rotterdam is daarom de actie ‘Rotterdammers zorgen voor elkaar’ gestart om het tekort aan te pakken.

RTV Rijnmond maakte drie portretten van herintreders. Dinsdag volgt het verhaal van Jan van Loo. Hij maakte een opvallende carrièreswitch: van werkplaatschef in een autogarage naar de zorg. In totaal verschijnen drie portretten van verschillende herintreders, bekijk ze hier allemaal.