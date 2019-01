Deel dit artikel:













VIDEO: 60-jarige werkplaatschef stapt over naar de zorg Jan van Loo ruilde de garage in voor een verzorgingshuis

"Je bent nooit te oud om te leren. Ik zit nu helemaal op mijn plek", vertelt de 60-jarige Jan van Loo. Hij heeft besloten om na een carrière in de autowereld over te stappen naar de zorg. RTV Rijnmond bekijkt zijn wereld. In Rotterdam wonen zo’n 80 duizend mensen die zorg nodig hebben. Op dit moment staan ongeveer duizend zorgvacatures open. De gemeente Rotterdam is daarom de actie ‘Rotterdammers zorgen voor elkaar’ gestart om het tekort aan te pakken.

