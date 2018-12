Rotterdamse afvalbakken afgesloten: hou je vuil tot 2 januari binnen

Het is voor Rotterdamse vuilnismannen nog even hard werken op de laatste dag van het jaar. Zij sluiten maandag alle 6850 ondergrondse containers in de stad af.

"Dat doen we om te voorkomen dat er vuurwerk ingegooid wordt, brand ontstaat en daardoor schade", legt vuilnisman Jordan Stuij uit. "Dat zou toch zonde zijn."

En dus gaat hij op Oudejaarsdag, samen met zijn collega's, alle Rotterdamse containers af. "We hebben ze net geleegd, de sticker zit er op en dan doen we hem op slot voor het laatste avondje van het jaar."

Het afsluiten betekent alleen wel dat alle gebruikers van de ondergrondse containers hun vuil op Oudejaars- en Nieuwjaarsdag niet kwijt kunnen. "We vragen mensen om het echt even in huis te houden en niet op straat te zetten", legt Brigitte Moratis van Stadsbeheer Rotterdam uit.

"Ook dat kan gewoon in de fik staan, dat is jammer en niet nodig. Hou het even in huis, op 2 januari zijn de containers weer open en kan je je vuil weer kwijt."

Niet alleen de afvalcontainers in de stad worden afgesloten. Ook alle parkeerautomaten worden afgeschermd om te voorkomen dat ze worden beschadigd door vuurwerk. Deze maatregel heeft wel een voordeel voor de Rotterdammer: als een parkeerautomaat is afgeschermd, hoeft er geen parkeergeld betaald te worden.