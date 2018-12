Vuurwerkverkoper in Capelle zelf vroeg naar bed: 'Ik kan geen vuurwerk meer zien'

Cakeboxen, fonteinen, single shots, rotjes, vuurpijlen..... ze vliegen ook dit jaar weer als warme broodjes over de toonbank. Nederlanders kopen deze dagen voor naar schatting 68 miljoen euro aan vuurwerk. Ook in onze regio zijn veel winkels tijdelijk omgetoverd tot vuurwerkverkooppunt.

Bij Dierenspeciaalzaak Gebroeders Bonte in Capelle aan den IJssel is het op maandagochtend een komen en gaan van mensen. Sommige klanten hebben van tevoren hun vuurwerk besteld, anderen laten zich ter plekke adviseren door leden van de familie Bonte.

Deze dagen staan negen mensen in de zaak om het vuurwerk te verkopen, en ze zijn bijna allemaal familie van elkaar. Los van de drie broers werken er nu zoons, kleinzoons en een enkele schoondochter. Ze staan om vijf uur op en werken door tot 's avonds laat.

Meer geld uitgeven

Arco Bonte, één van de verkopers: "Ik zie dat er een trend is dat mensen meer siervuurwerk kopen en dat er ook meer geld aan uitgegeven wordt. Het ouderwetse knalvuurwerk wordt steeds minder populair." Bonte denkt dat dat komt omdat steeds meer mensen denken dat knalvuurwerk gevaarlijker is. "En als je ergens in Polen illegaal knalvuurwerk bestelt, dan klopt dat wel ja", zegt een ander lid van de familie Bonte.

Tegenwoordig zijn er steeds meer veiligheidseisen: Zo moet je verplicht een vuurpijlhouder (à 1,75 euro) kopen als je een losse vuurpijl koopt. De veiligheidsbrillen krijg je gratis mee bij je vuurwerk. Sommige klanten nemen enorme pakketten mee. Een man vertelt: ''Dit is een groot pak met veel verschillende potten er in die vuurwerk afschieten. Omdat er maar een lont aan zit hoef je niet heen en weer te rennen met je aansteker. Dat lijkt mij veiliger."

Het blijkt nogal te variëren wat mensen kopen aan vuurwerk. Sommige mensen nemen alleen een paar rotjes mee en sterretjes voor de kleintjes, anderen geven honderden euro's uit aan een compleet arsenaal aan vuurpijlen, potten, dozen en pakketten.

Vooronderzoek

Maar hoe weet je nou wat goed vuurwerk is en wat niet? Een jonge klant van een jaar of twintig heeft tips: "Je laat je adviseren in de winkel. Of je kunt op YouTube filmpjes kijken van allerlei soorten en merken vuurwerk, dan kun je alvast zien hoe het de lucht in vliegt."

De familie Bonte gaat het zelf rustig aan doen vanavond: Ze gaan vroeg naar bed. Arco Bonte: ''Ik kan geen vuurwerk meer zíen, hahaha!"