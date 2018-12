Rotterdamse tieners beroven Fransen van auto en spullen

De politie heeft in het Oude Noorden van Rotterdam twee tieners opgepakt voor het beroven van een stel Fransen. De Rotterdammers roofden eerder op de ochtend een auto, kleding, telefoons en geld.

De drie Fransen spraken maandagmorgen om 05:30 uur op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen agenten aan, omdat zij bedreigd en beroofd waren. Hun Fiat 500XL en wat goederen werden even later teruggevonden in het Kralingse Bos.

De vondst leidde de politie naar de Woelwijkstraat, waar de verdachten werden opgepakt toen zij uit een huis naar buiten kwamen. In de woning is een vuurwapen gevonden. De twee tieners zitten vast. Bij hun arrestatie speelde volgens de politie speurwerk door cameratoezicht een belangrijke rol.