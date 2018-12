Deel dit artikel:













Oliebollen bakken voor Roparun loopt uit op drama Archieffoto

In het Brabantse Halsteren is een man zwaargewond geraakt bij het bakken van oliebollen. De man was in de schuur bij zijn huis aan het Sint Maartensplein bezig toen de vlam in de pan sloeg en een gasfles ontplofte.

De man is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis. Van de schuur is niets meer over. Het was de bedoeling dat de opbrengst van de oliebollen naar de Rotterdamse Stichting Roparun zou gaan, die zich inzet voor kankerpatiënten.