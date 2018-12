VIDEO: Politie houdt terreurverdachte aan in nieuw onderzoek

De politie heeft maandag in Rotterdam een 24-jarige man opgepakt, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De man zit vast en wordt de komende dagen verhoord.

De man werd aangehouden in een winkel aan de Rösener Manzstraat in Delfshaven, waar hij op dat moment was. Uit de winkel werden ook een aantal computers meegenomen.

Ook zijn woning aan de Diergaardesingel in Rotterdam-Centrum is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op diverse computers. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Het onderzoek naar deze verdachte staat los van de aanhoudingen vorige week van een aantal terrorismeverdachten in Rotterdam en Duitsland.

Zaterdag werden vier mannen opgepakt bij invallen aan de Söderblomplaats en Stresemannplaats in Ommoord. Ook is een Rotterdammer in Mainz in Duitsland opgepakt in verband met hetzelfde onderzoek.