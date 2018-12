Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vijf opgepakte terreurverdachten blijven tijdens jaarwisseling in de cel De flat aan de Stresemannplaats, waar een van de verdachten werd opgepakt. Foto: MediaTV

De vijf verdachten die zaterdag in Rotterdam en het Duitse Mainz werden aangehouden bij een anti-terreuractie kunnen oud en nieuw niet thuis vieren. Ze blijven in de cel. De rechter-commissaris besluit woensdag of hun voorarrest nog verder wordt verlengd.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Arrestaties vonden onder meer plaats aan de Stresemannplaats en Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord. De verdachten zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Wat zij precies van plan waren, is niet nog bekend.