Oogziekenhuis Rotterdam zet zich schrap voor vuurwerkslachtoffers met oogletsel

Het is de laatste dag van het jaar. Traditiegetrouw gaat dan weer voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in. Helaas zullen ook traditiegetrouw veel vuurwerkslachtoffers zich in het Rotterdamse Oogziekenhuis melden met oogletsel.

Oogarts Tjeerd de Faber heeft al jaren dienst tijdens Oud & Nieuw. Deze nacht zet het ziekenhuis dubbel zoveel medewerkers in. De Faber ziet slachtoffers gedurende de avond, nacht en ochtend binnenkomen.

Hij telt gemiddeld tien à vijftien oogletsels over de laatste tien jaar. Bij een derde van de mensen met oogletsel weet hij niet of hij het oog kan redden. Helaas heeft hij het eerste blinde oog van het jaar al binnen.

Toch is er wel iets veranderd in de afgelopen jaren volgens De Faber. "Door de komst van de vuurwerkbril zijn er geen hele jonge slachtoffertjes meer van een jaar of drie. Dat is het enige lichtpuntje dat wij hebben."

De 63-jarige Faber is niet alleen oogarts maar ook groot voorvechter van een algeheel verbod op vuurwerk. Zo vertelt hij: "Ik hoop dat het voor mijn pensioen geregeld is. Als dit afgeschaft wordt, dan ga ik met pensioen. Ik denk dat we daar nog een jaar of twee, drie voor nodig hebben dan komt het er wel."