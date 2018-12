Deel dit artikel:













Sterk Feyenoord Basketball verliest oudejaarsduel in goed gevulde hal Feyenoord Basketball - ZZ Leiden

Feyenoord Basketball heeft op oudjaarsdag in de Dutch Basketball League met 80-91 verloren van ZZ Leiden. In Topsportcentrum Rotterdam werd de wedstrijd afgewerkt in een andere zaal dan normaal. De ploeg van Richard den Os begon daar goed aan de wedstrijd en stond met rust nog voor, maar gaf de zege na rust uit handen.

In een goed gevulde hal, met zowel veel Feyenoord- als Leiden-supporters begon het duel mooi voor Rotterdam. Zij kwamen via een vlijmscherpe Trevor Setty (100% percentage in eerste kwart) op een ruime voorsprong. Na afloop van het eerste kwart was die voorsprong wel al verkleind tot 30-27. In het tweede kwart gingen beide ploegen door met (vaak mooie) punten maken. Rotterdam behield de voorsprong, maar Leiden wist ook dichtbij te blijven én zelfs gelijk te komen. Toch nam Feyenoord wel een kleine voorsprong de rust in: 51-49. Vanaf het derde kwart werden er minder punten gemaakt. Feyenoord had het lastiger en kreeg te maken met wat vermoeidheid, waardoor er wat slordigheden insliepen, vooral in aanvallende zin. Langzamerhand nam Leiden de wedstrijd over en kon het op voorsprong komen. Dat kon de ploeg uit Leiden ook doorzetten. Feyenoord stribbelde nog even tegen, maar moest de zege toch aan Leiden laten: 80-91. Bekijk hierboven de gesprekken met Richard den Os en Ties Theeuwkens terug.