13-jarige Lieke uit Nieuw-Lekkerland zwemt voor de 135e keer in de Lek

De 13-jarige Lieke uit Nieuw-Lekkerland sprong op oudejaarsdag voor de 135e keer in het water van de Lek. Niet omdat ze zo van zwemmen houdt, maar omdat ze geld wil ophalen voor tienermeisjes in Nicaragua. Ze heeft op dit moment al 1600 euro opgehaald.

Zwemmen in de ijskoude Lek in december is een behoorlijke uitdaging. Maar Lieke laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Ze kreeg maandag ook steun van haar voetbalteam.

"Het water van de lek is rond de vier graden. Buiten is het ook al niet echt warm. Het is best wel koud om er in te gaan!", vertelt de bibberende Lieke.

Veilig onderkomen

Met het geld wil ze tienermeisjes in Nicaragua een veilig onderkomen geven. Er zijn daar veel gebroken gezinnen, weet ze, en veel meisjes hebben te maken met stiefvaders die over de schreef gaan. Door het project kunnen de meiden een veilig onderkomen krijgen.