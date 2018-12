Minister Grapperhaus in Vlaardingen om hulpverleners te steunen

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft maandagmiddag gesproken met hulpverleners en de burgemeester van Vlaardingen. Hij heeft benadrukt dat hij het een goed besluit vindt om te stoppen met de vreugdevuren.

Grapperhaus maakte maandag een ronde langs diverse politiebureaus en brandweerkazernes in het land. In Vlaardingen was hij bij de brandweer te gast. Er is uitgebreid gesproken over het hinderen en bekogelen van hulpverleners met vuurwerk.

Erger geworden

Grapperhaus: "Als ik met de mensen spreek die het al een aantal jaren doen, stel ik vast dat het de afgelopen jaren echt is toegenomen. Ik vind dat echt schandalig en het past niet in onze samenleving. Ik zet daar stevig op in. Ik heb ook tegen de hulpverleners gezegd dat we de tendens de andere kant opduwen."

Een maand geleden heeft de minister een wetsvoorstel ingediend om het hinderen en lastig vallen van hulpverleners fors te straffen. Grapperhaus: "Daarmee heb je nog niet het hele probleem opgelost, maar geef je wel lik op stuk aan voor de daders. Ik vind daarnaast ook dat we als samenleving in de spiegel moeten kijken. Het begint bij ouders die hun kinderen moeten aanspreken. Het zijn vaak jonge mensen van 14 tot 16 jaar die zich misdragen."

Verbieden van vreugdevuren

De minister kwam specifiek naar Vlaardingen om dat hier veel rumoer is over het verbieden van vreugdevuren. Een week geleden heeft burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen daartoe besloten. Wie toch tijdens de jaarwisseling kerstbomen en pallets in de brand steekt, kan drie maanden celstraf of een geldboete van meer dan vier duizend euro krijgen.

Grapperhaus: "Ik wilde hier komen om daar met de hulpverleners over te praten en ze ook voor vannacht een hart onder de riem te steken, want het zal best nog een spannende nacht worden."

In het gesprek met hulpverleners en de burgemeester moest de minister ook nog eens uitleggen waarom er geen algemeen vuurwerkverbod is gekomen. Dat is volgens de minister gebeurd omdat het merendeel van de mensen normaal met vuurwerk omgaat. Ook zijn volgens Grapperhaus het overmatig gebruik alcohol en drugs bij oud en nieuw oorzaken van de overlast.

Waardering voor burgemeester Jetten

De minister heeft gezegd het zeer te waarderen dat burgemeester Jetten zich zo inzet voor het verbieden van de vreugdevuren. "Of je nu vóór of tegen de vreugdevuren bent, je mag respecteren dat iemand de verantwoordelijkheid neemt. Er gebeuren gevaarlijke dingen rond die vreugdevuren. Er werd steeds zwaarder vuurwerk ingezet, dat leidde tot echt groot gevaar voor mens en dier. Maar het leidde ook tot grote overlast. Dan vind ik het goed dat een bestuurder zegt, nu gaan we er niet mee verder."