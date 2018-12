Politie grijpt in Vlaardingen in

De politie heeft in Vlaardingen ingegrepen tijdens een opstootje met jongeren. Dat gebeurde bij het skatepark aan de Amsterdamlaan.

Agenten controleerden een groep jongeren. Daarbij zou wat geduwd en getrokken zijn. Een bezoeker van het skatepark beledigde een agent. Daarop gingen de jongeren er rennend vandoor. Politiemensen haalden de groep in en hielden een van de jongeren aan.

Samen met ambtenaren van de gemeente houden agenten in de avond extra toezicht omdat de vreugdevuren in Vlaardingen dit jaar verboden zijn. Minister Grapperhaus bezocht Vlaardingen in de middag en stak de hulpverleners een hart onder de riem.

De fractievoorzitters van de Vlaardingse politieke partijen riepen maandag in een brief op de kalmte te bewaren rond de jaarwisseling. De afgelopen tijd zagen ze op sociale media veel verwensingen naar aanleiding van het verbieden van de vreugdevuren.

"Graag willen wij iedereen oproepen de kalmte te bewaren en er een mooie en veilige jaarwisseling met elkaar van te maken", aldus de oproep van de fractievoorzitters.