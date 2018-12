Deel dit artikel:













Weer fout met bezoekersparkeren in Rotterdam

Op Nieuwjaarsdag is parkeren gratis in Rotterdam, maar door een systeemfout is er een kans dat er toch parkeereenheden worden afgeschreven bij het bezoekersparkeren. Dat staat in een waarschuwing van de gemeente Rotterdam.

"Het lukt de leverancier waarschijnlijk niet om de aanpassing in de software te doen." Op Tweede Kerstdag ging het ook al mis met het bezoekersparkeren in Rotterdam. Als er toch eenheden worden afgeboekt, dan zal de gemeente dat corrigeren. Volgens de gemeente Rotterdam hoeven de mensen die bezoekersparkeren gebruiken zelf geen actie te ondernemen.