Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kindervuurwerk Rotterdam gaat de lucht in Foto: Robin Utrecht (ANP)

In Rotterdam ging om 19.10 uur de eerste vuurpijl de lucht in van een speciale vuurwerkshow voor kinderen bij de Erasmusbrug. Het was de tweede editie van het Nationaal Kindervuurwerk.

Klokslag middernacht is er het Nationaal Vuurwerk, dat wordt afgestoken bij de Erasmusbrug. Het spektakel wordt dit jaar begeleid door muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Lees ook: Rotterdam Philharmonisch Orkest begeleidt Nationaal Vuurwerk Zelf vuurwerk afsteken mag alleen tot 02:00 uur in gebieden waar dat is toegestaan. In veel gemeenten zijn gebieden rond ziekenhuizen, kinderboerderijen en parken als vuurwerkvrije zone aangewezen. Lees ook: Rotterdam stelt zestig extra vuurwerkvrije zones is