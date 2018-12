Deel dit artikel:













Veel rookontwikkeling bij brand in loods Hardinxveld-Giessendam Foto: MediaTV

In een loods op een bedrijventerrein aan de Schrank in Hardinxveld-Giessendam is rond 19:45 uur brand uitgebroken. Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw.

"Er zijn twee hoogwerkers en meerdere wagens van de brandweer ingezet", zei Jolanda Muntz van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om 21:00 uur op Radio Rijnmond. "Er komt veel rook vrij en het is goed te ruiken in de omgeving. We adviseren dan ook iedereen ramen en deuren te sluiten. De mensen die direct naast het bedrijfspand wonen, zijn uit hun woning gehaald en worden op dit moment opgevangen."