Op meerdere plekken geweld tegen hulpverleners

Op meerdere plekken in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn op Oudejaarsavond hulpverleners aangevallen.

Rond 23:00 uur stond de teller op vijf gevallen, waarbij omstanders geweld gebruikten tegen agenten, brandweerlieden of ambulancepersoneel, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Volgens de brandweer in Zwijndrecht werden ze bekogeld met vuurwerk tijdens het blussen van een brand in Noord. De brandweer noemt het voorval 'onacceptabel' op Facebook. Er is niemand gewond geraakt. Over de andere voorvallen zijn geen details bekend.