Oudejaarsavond: honderden branden en vernielingen

De brandweer heeft zoals gebruikelijk de drukste avond van het jaar. Tot 01:00 uur kwamen bij de brandweer in onze regio 441 meldingen binnen. Dan gaat het om 126 meldingen in Zuid-Holland Zuid en 317 in Rotterdam-Rijnmond.

Vooral na midddernacht nam het aantal meldingen snel toe, zeggen de woordvoerders van beide Veiligheidsregio's.

De meeste meldingen zijn buitenbrandjes, zoals containers, maar ook auto's gingen in vlammen op. Her en der in de regio waren er diverse vernielingen, zoals opgeblazen brievenbussen en kapotgeslagen abri's.



In Hardinxveld-Giessendam, Barendrecht, Zwijndrecht, Rotterdam en Hoogvliet waren ook er gebouwbranden. Zo was er kort een brand in een leegstaande school aan de Traviataweg en waren er woningbranden aan de Schieweg en Jonker Fransstraat in Rotterdam. In Zwijndrecht vloog een vuurpijl een zolderkamer binnen. Dat veroorzaakte brand.