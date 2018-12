Deel dit artikel:













Dit zijn de nieuwjaarsduiken in de regio Een nieuwjaarsduik in Rockanje

Mensen die met een duik in het water 2019 willen beginnen kunnen op zes plaatsen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid terecht. Meteorologen beloven dat het dit kaar een warmere duik is dan normaal op 1 januari.

Het zeewater is met 7 tot 8 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Ook is het met 10 graden buiten erg zacht. Normaal gesproken is het op de eerste dag van het nieuwe jaar zo'n 5 graden. Opvallend aan het lijstje van nieuwjaarsduiken is Rockanje. Lange tijd leek de duik daar niet door te gaan door de opheffing van de organiserende stichting. Een paar weken geleden liet Stichting Historische Motorrace Rockanje weten de organisatie van de duik op zich te willen nemen. Noorzeestrand:

- Ouddorp 14:00

- Rockanje 12:00 Binnenland:

- Dordrecht 13:00

- Hellevoetsluis 12:00

- Kralingse Plas 14:00

- Nesselande 14:00